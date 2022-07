Droga, donna arrestata per spaccio: in casa cocaina e soldi

SENIGALLIA - Due giovani segnalati al prefetto come assuntori di stupefacenti e una donna arrestata per detenzione di cocaina a fini di spaccio. È il bilancio dei controlli antidroga condotti nel fine settimana dai carabinieri di Senigallia. Nel corso di queste attività sono stati identificati due giovani, uno residente in provincia di Ancona e uno di Potenza, controllati nei pressi dei giardini della Rocca Roveresca e trovati in possesso di piccole dosi per uso personale di hashish. Sono stati segnalati alle Prefetture di residenza.

Arrestata una donna per spaccio

I carabinieri della compagnia di Senigallia hanno poi arrestato una donna per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio:. Durante una perquisizione domiciliare, eseguita nell'abitazione della donna a Senigallia, lungo la statale Adriatica, sono state scoperte e sequestrate 4 dosi già confezionate di cocaina, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga e a più di 200 euro in contanti.