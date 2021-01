Senigallia, finisce in manette per spaccio nel giorno del suo compleanno. La polizia gli trova diversi grammi di cocaina

SENIGALLIA - Arrestato per spaccio dalla polizia un 40enne albanese nel giorno del suo compleanno. Denunciato per lo stesso reato il complice italiano. Nel corso dei servizi predisposti dal questore di Ancona, per il contrasto e la repressione dei reati legati alla droga, l’attenzione dei poliziotti del commissariato si è concentrata su un uomo che viaggiava a bordo di un veicolo che, nel pomeriggio di venerdì, s’è fermato in un parcheggio del lungomare Da Vinci al Ciarnin. Qui è stato raggiunto da un giovane senigalliese.

Dopo un brevissimo scambio tra i due, l’uomo alla guida ha ripreso la marcia e il giovane è rientrato a casa. Il conducente, una volta fermato, è stato trovato in possesso di un involucro contenente diversi grammi di cocaina, poi sottoposta a sequestro. Gli accertamenti effettuati, anche con l’intervento delle unità cinofile hanno consentito di verificare che l’uomo era domiciliato in un appartamento estivo sul lungomare Da Vinci, a poca distanza da dove era avvenuta la vendita di sostanza stupefacente al giovane senigalliese, anch’egli con precedenti. I due sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri pronti per la cessione alla clientela.

