Arrestato il commesso spacciatore di 29 anni, la droga nascosta dentro l’armadio

SENIGALLIA - Arrestato dai carabinieri un commesso spacciatore, trovato in possesso di 70 grammi di “fumo”. Si tratta di un 29enne senigalliese residente a Marzocca, già noto alle forze dell’ordine, che lavora in un’attività commerciale. I militari lo stavano tenendo d’occhio da qualche tempo nutrendo dei sospetti sul fatto che potesse trattarsi di un pusher. A seguito di alcune indagini condotte, hanno richiesto e ottenuto il mandato per effettuare la perquisizione domiciliare.



Il blitz

Erano certi che potesse nascondere della droga in casa e i loro sospetti hanno trovato conferma dopo il blitz, scattato lunedì mattina quando il giovane era ancora in casa. Non ha opposto resistenza e ha lasciato che i carabinieri verificassero ovunque. Non era proprio tranquillo perché sapeva che ciò che cercavano l’avrebbero trovato. Dentro l’armadio della camera da letto in effetti hanno rinvenuto numerose confezioni colorate, di quelle di cannabis legale che si vendono regolarmente nei negozi. Un escamotage che il 29enne senigalliese aveva creato per vendere marijuana e hashish senza dare nell’occhio, soprattutto all’esterno quando in giro per la città doveva piazzarla agli acquirenti. Da un primo controllo, se lui o i clienti fossero stati fermati, sarebbe sembrata droga leggera di libera vendita. La confezione sperava quindi potesse trarre in inganno. Lunedì però non è stato sufficiente. Dentro casa sua erano davvero numerose le confezioni, tra bustine e scatoline, inoltre erano presenti dei quantitativi anche in altri involucri che non lasciavano dubbi. Dai successivi accertamenti è emerso che aveva 50 grammi di marjuana e 20 di hashish, in parte già inseriti nelle confezioni riciclate pronte per la vendita. Altri ancora da lavorare. All’interno dell’abitazione c’era tutto il necessario per confezionare la droga. Tutto il materiale è stato sequestrato, compresi due telefoni cellulari di vecchia generazione, che potrebbero contenere informazioni utili per risalire al fornitore. Il giovane senigalliese è stato quindi condotto in caserma dove è stato dichiarato in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.



L’udienza

Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato successivamente riportato nella sua abitazione dove ha atteso l’udienza di convalida, programmata per ieri mattina nel Tribunale di Ancona, agli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il 29enne, applicando a suo carico la misura dell’obbligo di presentarsi ogni mattina presso la caserma dei carabinieri di Marzocca. Un altro importante risultato raggiunto dai carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, che, tra le numerose attività svolte quotidianamente sul territorio, prestano particolare attenzione al fenomeno dello spaccio.



