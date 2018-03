Beve troppi drink mentre balla Soccorsa donna di 44 anni stramazzata a terra al Megà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Suona ancora l’allarme per abuso di alcol che annaffia di sballo le notti della movida. Stavolta è toccato a una giovane donna finire per terra senza coscienza per i troppi drink tracannati. L’Sos è scattato ieri mattina attorno alle 4 alla discoteca Megà. Una donna di 44 anni, a causa del troppo bere, è piombata a terra prova di sensi. Scattato l’allarme, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono portate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Il medico e il personale sanitario di supporto hanno prestato le prime cure alla donna, per metterla in condizioni di riprendersi.