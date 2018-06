Doveva scontare ancora dieci anni di carcere 64enne preso a Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nell’ambito delle straordinarie attività di controllo disposte dalla Questura di Ancona, negli ultimi due giorni il personale del Commissariato di Senigallia con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia è stato impegnato in intense e mirate attività di controllo estese su tutto il territorio della città anche in orari serali e notturni.In particolare è stata prestata specifica attenzione ad aree in cui sono segnalati bivacchi o presenze di soggetti molesti, come la Rocca Roveresca, i Giardini Morandi, ma estesi anche al centro storico, in particolar modo il Foro Annonario ed alla Stazione ferroviaria.Tali attività di polizia, con predisposizione di diversi posti di controllo, hanno consentito di identificare oltre 160 persone , tra i quali diversi pregiudicati, e controllare 95 veicoli, nonché elevare numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. In particolare nel corso delle attività di vigilanza, il personale del Commissariato effettuava diversi posti di controllo sia nelle zone maggiormente trafficate ma anche in area periferiche della citta, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in appartamento.In questo ambio nel corso di un controllo, gli agenti si imbattevano in un uomo di origini campane, ma da tempo presente nelle Marche con numerosi precedenti. I poliziotti, al fine di approfondire la posizione dell'uomo, lo conducevano in Commissariato e qui emergeva a suo carico un ordine di esecuzione emessa dalla Procura di Pesaro a carico dell’uomo che risultava esser stato condannato ad oltre un anno di reclusione per diversi reati contro la persona e doveva scontare oltre 10 mesi di reclusione. Pertanto, gli agenti conducevano l’uomo, 64 anni, alla casa circondariale di Montacuto.