Donna sorpresa con boccetta di metadone nascosta nei pantaloni

SENUGALLIA - Nel corso di un controllo, a carico di un veicolo condotto da un giovane noto alla Polizia perché assuntore di stupefacenti, gli agenti rintracciavano questi in compagnia di una donna che risultava anch’essa con precedenti in materia di stupefacenti. I poliziotti dopo aver effettuato il controllo ordinario a persone e veicolo, considerato il comportamento nervoso della donna, decidevano di condurla in Commissariato per effettuare altre verifiche. Qui emergeva che la stessa , nascosta dentro i pantaloni, aveva una boccetta risultata contenere metadone priva delle indicazioni di legge. Per tali motivi la boccetta veniva sequestrata e la donna segnalata in Prefettura quale assuntrice di sostanza stupefacente.