SENIGALLIA - «Pensavo che qualcuno avesse abbandonato un sacco dell’immondizia, invece era una persona». È il racconto dell’uomo, sconvolto, che ha rinvenuto il corpo senza vita della donna travolta e trascinata per quasi 7 chilometri da Marzocca a Senigallia. Con la pioggia battente da lontano non riusciva a distinguere bene di cosa si trattasse.

Era vestita di scuro e, non potendo immaginare che si trattasse di una persona, ha pensato che fosse un grande sacco dei rifiuti. Incuriosito si è avvicinato facendo la macabra scoperta. Non poteva immaginare che la donna, che si era trovato di fronte, fosse stata investita a Marzocca, così lontano.

Ed è caccia al pirata della strada che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso una donna, trascinandola per circa sette chilometri. L’investimento è avvenuto a Marzocca, in prossimità del civico 206 della Statale Adriatica sud, e il corpo della vittima è stato trovato in via Podesti, davanti all’ex Ipsia dove adesso sorge il residence San Sebastiano, alle porte del centro storico. Secondo la ricostruzione della Polizia stradale la vittima, Sigrid Tschope di 81 anni, stava attraversando la strada per tornare a casa. Abitava al civico 134 della Statale Adriatica sud, poco distante dal punto in cui si è consumata la tragedia.

Un furgone, diretto verso Senigallia, ha investito il cane che portava al guinzaglio e si è subito fermato. La donna è stata poi travolta da un altro mezzo, sembra un’auto, che probabilmente ha sorpassato il furgone. Potrebbe non aver notato subito la donna che forse si era abbassata per soccorrere il cane oppure era caduta trascinata dal guinzaglio. Il conducente non si è fermato e ha tirato dritto per circa sette chilometri.



I soccorsi



È accaduto poco prima delle 17.30. I soccorsi sono stati allertati per un incidente avvenuto a Marzocca dove ancora non era chiaro lo scenario. Sul posto non c’era nessun ferito. Solo il cane morto sull’asfalto. Più tardi un passante ha segnalato la presenza di un corpo a terra in via Podesti. La pattuglia della polizia stradale di Fabriano è intervenuta e dai primi accertamenti ha ricostruito l’assurda dinamica a cui sembrava impossibile credere. Di supporto è arrivata anche una pattuglia di Senigallia con il comandante Cristiano Assanti, rientrato in servizio vista la gravità della situazione. Sul posto anche l’ispettore capo Francesco Baronciani responsabile della sezione provinciale della Stradale di Ancona. Il corpo della vittima presentava evidenti segni di trascinamento.

Probabilmente era rimasto incastrato sotto il veicolo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il funzionario di Senigallia Mauro Bedini. Tutti a Marzocca conoscevano Sigrid Tschope che i vicini chiamavano Zigli come diminutivo del suo nome. «Tutti i giorni portava fuori il cane – racconta un vicino – la vedevamo sempre. Siamo sconvolti e fatichiamo a credere a una tragedia del genere».

Chi era la vittima

Era nata in Germania nel 1941 ma da tanti anni si era trasferita a Marzocca con il marito Dino Rassu, di cui si prendeva cura amorevolmente, essendo malato. Non camminava ed era sempre lei a portare fuori il cane. La polizia stradale ha contattato nel pomeriggio la figlia della vittima, Gabriella Rassu, che ha un’agenzia immobiliare nella frazione. La polizia stradale spera di intercettare il veicolo in fuga in qualche telecamera presente nel lungo tragitto percorso dal pirata della strada. A Marzocca gli agenti della stradale hanno ascoltato alcuni automobilisti che si sono fermati dopo l’accaduto che potrebbero aver fornito qualche elemento sul veicolo in fuga. E’ stato sentito anche il conducente del furgone che ha investito il cane. Era sotto choc.