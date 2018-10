Donna dirompente, forte sempre diretta: oggi l'ultimo saluto a Mariangela Paradisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si terranno oggi alle 10 nella Cattedrale di Senigallia i funerali di Mariangela Paradisi. Seguirà la tumulazione presso il cimitero delle Grazie. Durante la cerimonia verranno raccolte offerte in favore dell’Associazione italiana ricerca sul cancro. Mariangela Paradisi lascia i figli Lamberto e Maria Chiara, i nipoti Veronica e Leonardo, il fratello Carlo e la sorella Elisabetta. La camera ardente ieri è stata allestita all’obitorio dell’ospedale, dove l’economista era ricoverata da giorni e dove è deceduta giovedì sera.In punta dei piedi si è allontanata e se n’è andata. Così è uscita di scena Mariangela Paradisi, morta giovedì sera a 73 anni in ospedale. Lei, dirompente nei suoi interventi, ha lasciato un silenzio assordante. Forte e caparbia ha combattuto anche l’ultima sfida, contro la malattia, da tigre e leonessa come in molti la chiamavano. Docente di Economia all’Università di Ancona, era ancora amatissima dagli studenti, nonostante fosse da tempo in pensione. Impegnata nel sociale in politica, ha usato l’immenso sapere di cui disponeva per cambiare quel mondo che a molti però forse conveniva lasciare così. Di questo era amareggiata e si arrabbiava anche con veemenza.Verace, pungente e sempre diretta. Se aveva qualcosa da dire lo faceva apertamente anche tramite i social. La sua pagina Facebook era diventata ormai un blog. Quotidianamente commentava accadimenti locali, nazionali ed internazionali. Offriva il suo punto di vista, arricchito da quell’innata competenza che la distingueva. A settembre poi la malattia è entrata con prepotenza nella sua vita. Il ricovero urgente, giorni e settimane a lottare, poi la fine, quella che nessuno si sarebbe mai aspettato. Era stata la figlia Maria Chiara a spiegare che la madre aveva bisogno di un “tagliando” ma sarebbe tornata. Lo speravano tutti ma così non è stato. Sempre lei giovedì sera ha ufficializzato la sua scomparsa. “La nostra roccia si è sgretolata. Un momento, un soffio. La nostra dolce roccia non ha lasciato trasparire un male che la stava consumando da chissà quanto. La vita non sarà più la stessa senza di te, mamma torna almeno nei nostri sogni perché tutto questo è folle”. Centinaia i messaggi lasciati nella sua pagina Facebook che ieri è diventata “In memoria di Mariangela Paradisi”. Donna di straordinaria cultura, insegnante, opinionista, ha curato una rubrica economica per il Corriere Adriatico e per Il Sole 24 Ore, e ha scritto anche numerosi libri.C’era anche la Mariangela tenera. La nonna dolce che dispensava parole affettuose ai nipoti. La sensibile amante degli animali, dei suoi adorati cani e della natura. Che andava su tutte le furie quando il cemento doveva sacrificare qualche albero. Che si commuoveva nel vedere mamma passera imboccare i suoi passerotti. Circondata dalle verdi colline di Sant’Angelo viveva nel suo paradiso da dove ha aiutato tante persone, senza mai sbandierare il suo cuore generoso.Disillusa negli ultimi tempi, non sperava più di cambiare quel mondo che vedeva sempre più alla deriva e ne soffriva. Nel 2010 aveva creduto in Marche2020, sua ultima esperienza politica. Gian Mario Spacca ieri l’ha ricordata così: «Ci siamo tante volte incontrati e altrettante scontrati. In piena onestà intellettuale, lontani da ogni conformismo, convinti delle nostre idee, sempre per la crescita della comunità. Mi mancherai professoressa».l consigliere regionale Gianluca Busilacchi ha aggiunto: «Ci siamo conosciuti e stimati. Poi presi a sediate facendoci male, poi riappacificati e tornati a scriverci e confrontarci con simpatia. Con te era così ma per questa autenticità indomita e intransigente ti si voleva bene». Un lettore ricorda il suo libro “Scherzi del destino”. «Oltre al vuoto che lasci ai tanti che, come me, hanno potuto solo leggerti, lasci coraggio, forza e un bellissimo libro sul comodino». «Con te mi sono laureata – il ricordo di una ex studentessa -. Sei stata un’icona, un idolo, un modello da seguire, proprio con il tuo esempio ho costruito la mia vita come mamma e amministratrice aziendale».