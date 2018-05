Era ai domiciliari non lo trovano in casa 33enne finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 33enne di Ostra per evasione dagli arresti domiciliari che si era allontanato senza autorizzazione dal luogo di sottoposizione alla misura cautelare.Questa mattina, il giovane, che da qualche giorno si trova agli arresti domiciliari su provvedimento del GIP di Ancona, in attesa di giudizio per maltrattamenti in famiglia, si è allontanato dal proprio domicilio nella zona Cesanella, senza alcuna autorizzazione. Al controllo dei Carabinieri non è stato trovato a casa e pertanto sono state diramate le ricerche.Una pattuglia del Nucleo Radiomobile, durante la perlustrazione del territorio, ha rintracciato il trentatreenne mentre a piedi percorreva Via Raffaello Sanzio in direzione della Stazione ferroviaria. Alla vista dei militari che lo hanno riconosciuto e bloccato, lui ha riferito che era stanco di restare a casa da solo ed aveva deciso di fare quattro passi.Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e condotto in caserma.Il Tribunale di Ancona, nell’udienza tenutasi a mezzogiorno, ha convalidato l’arresto rinviando il processo al mese di Luglio, applicando all’indagato una nuova misura cautelare di arresti domiciliari.