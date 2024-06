Terribile schianto con lo scooter, Diego (18 anni) non ce l'ha fatta: Senigallia in lacrime

SENIGALLIA Una città in lacrime. Non ce l’ha fatta Diego Mencaroni, il 18enne che all’alba di sabato era rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale. Con lo scooter era finito fuori strada colpendo due automobili in sosta in via Raffaello Sanzio, all’altezza degli stabilimenti del centro recuperi della polizia, poco distante da casa sua dove stava facendo rientro. Non si era più ripreso dal quel terribile impatto.

Una città in lacrime, una notizia che ha sconvolto tutti perchè Diego lo conoscevano e lo stimavano in tanti, toccanti a questo proposito anche i commenti e le parole sui social dei tifosi della Vigor perchè la domenica per lui era un'abitudine andare in curva e insieme ai suoi amici sostenere la squadra della città.