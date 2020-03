In lacrime per Roberto: è morto nel giorno del compleanno di uno dei figli

SENIGALLIA - È morto ieri pomeriggio all’ospedale di Torrette Roberto Amici, nel giorno del sedicesimo compleanno del figlio. Aveva 54 anni. Molto conosciuto a Marzocca dove viveva e a Senigallia, Roberto Amici collaborava all’organizzazione di eventi e a molte iniziative e manifestazioni. Era originario di Chiaravalle ma si era trasferito a Marzocca dopo essersi sposato con Franca, maestra alle elementari della frazione. Si è sentito male sabato sera. Un forte mal di testa. D’urgenza un’ambulanza l’ha portato a Torrette, dove ieri poco dopo le 16 è morto per una emorragia cerebrale.

«Era sempre stato un valido collaboratore con noi di Planet Moda - lo ricorda Ciro Montanari, giornalista e presentatore - lo avevo sentito alcuni giorni fa e mi aveva chiesto della prossima sfilata. Era anche molto abile a trovare gli sponsor, in questo periodo di crisi non è facil. Lui ci riusciva, conosceva tutti. Era molto legato alla famiglia e ai figli. Siamo tutti sconvolti per l’accaduto». La notizia si è sparsa ieri sera nella frazione. «Salutiamo Roberto, un grande lavoratore - lo ricorda Ilaria Ramazzotti, assessore alle Pari opportunità che vive a Marzocca -, sempre disponibile e allegro, pieno di idee e proposte e soprattutto un papà affettuoso e attento». Un destino crudele lo ha strappato all’affetto della sua famiglia proprio nel giorno del compleanno di uno dei figli.

