Dolorante al Pronto soccorso: â€‹«Un conoscente mi ha aggredita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Arriva al pronto soccorso con un braccio dolorante e riferisce di essere stata minacciata ed aggredita da un conoscente. I sanitari, di fronte alla gravità delle dichiarazioni fatte, pur non avendo ferite molto gravi, hanno però subito informato carabinieri e polizia dell’accaduto , come prevede la procedura in questi casi. La donna, una 39enne senigalliese, si è presentata venerdì sera al pronto soccorso riferendo di un’aggressione verbale iniziata il giorno prima e proseguita con una botta al braccio e al polso. Forse ignorava che qualsiasi dichiarazione resa ai sanitari, secondo un protocollo in atto da tempo, sarebbe stata riferita alle forze dell’ordine. Dimessa con una prognosi di pochi giorni , se lo riterrà potrà sporgere denuncia.