«Mi dispiace, ero troppo innamorato». Mazzoni condannato, niente stangata

SENIGALLIA - Il pm aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione al termine di una requisitoria dove non ha esitato a paragonare la personalità di Jurgen Mazzoni a quella di Norman Bates, il protagonista del celebre Psyco di Hitchcock. Nonostante il richiamo al cinema e la similitudine inquietante con uno dei personaggi più popolari messi in scena dal maestro britannico, la stangata è stata evitata.Il 42enne senigalliese, a processo per stalking nei confronti di una studentessa di 24 anni e con un passato pesante sulle spalle derivato dall’uccisione nel 2001 della moglie Federica Gambardella, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione. Uno sconto di pena rispetto a quanto chiesto dalla procura dato dall’equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche. Il giudice Elisa Matricardi ha però riconosciuto la recidiva che il pm aveva contestato perché nel delitto di stalking ha ravvisato la stessa indole del reato che l’aveva portato per la prima volta in carcere con l’accusa di omicidio volontario.