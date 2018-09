Disperato per la bicicletta rubata: «Era l'ultimo regalo di mio nonno»

di Bianca Vichi

SENIGALLIA - Turista romano derubato della bicicletta, ultimo regalo del nonno scomparso. È stata una stagione nera per le due ruote, e i ladri di biciclette sono ancora in azione. Tra le vittime è finito anche un turista. A lanciare un appello, dopo aver sporto denuncia, è stata la madre sui social rivolgendosi a chi l’ha sottratta. «Comunicazione del tutto personale e rivolta ai malandrini che si aggirano a Senigallia – scrive la donna -. città che amo tanto quanto amo Roma che è la mia città natale. Hanno rubato una bicicletta blu marca Bianchi sotto casa nostra in via Puglie. La bici non era stata rimessa nel box per motivi di fretta ma era stata legata al palo con la catena».