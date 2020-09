«Dobbiamo disinfettare l’abitazione», spariscono contanti e gioielli. ​Derubato dai finti dipendenti comunali

SENIGALLIA - I finti dipendenti comunali hanno colpito a Roncitelli, dove sono riusciti a derubare un anziano. L’uomo, ancora confuso, non ha ancora sporto denuncia ma i suoi vicini di casa hanno voluto rendere noto l’accaduto affidandosi a Francesco Albani, amministratore del gruppo Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi. Sabato intorno alle 16 due uomini si sono presentati a casa dell’anziano che vive solo con il suo cane di ben 22 anni. Hanno suonato poco dopo che il genero, andato a fargli visita, se n’era andato.



«L’hanno abbracciato probabilmente spruzzandogli qualcosa – raccontano i residenti – perché è rimasto intontito. Gli hanno detto di raccogliere soldi e gioielli prima della disinfestazione che erano andati a fare, altrimenti si sarebbero rovinati. Lui ha eseguito i loro ordini indicando dove avrebbe riposto tutto poi in serata si è accorto che non c’era più nulla». Gli stessi hanno suonato alla vicina chiedendole se fossero arrivate le mascherine del Comune e, di fronte alla risposta negativa, l’hanno rassicurata che sarebbero tornati a portargliele. Sono stati visti allontanarsi con un’auto station wagon bianca o grigio chiara. Diverse le segnalazioni negli ultimi giorni arrivate anche da Castelleone di Suasa e Corinaldo per finti dipendenti del Comune che, con la scusa delle mascherine, cercano di introdursi nelle abitazioni prendendo di mira anziani soli.

