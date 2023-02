SENIGALLIA - Sono dovuti intervenire i carabinieri ieri alla Caritas per fermare due clochard che si stavano picchiando. E’ accaduto alla mensa del centro di accoglienza di piazzale della Vittoria all’ora di pranzo. In un primo momento sembrava si trattasse di una rissa ma, in realtà, le altre persone intervenute stavano solo cercando, ma senza successo, di separare i due litiganti. Sono entrambi italiani e ogni tanto si fermano a mangiare alla mensa della Caritas, quando capitano in città.

«Nessuno ha capito il motivo della lite – spiega Giovanni Bomprezzi, direttore della Fondazione Caritas –, oltretutto sono anche amici tra di loro, qualunque sia stato comunque non giustifica il loro comportamento. Erano solo di passaggio, sono ospiti occasionali della mensa. Sono capitati già altre volte in passato. Di fronte a questi episodi – prosegue – applichiamo il protocollo, nel rispetto degli altri ospiti e per loro sicurezza, quindi abbiamo subito chiamato i carabinieri, che li hanno portati via, e adesso per un periodo non saranno più ammessi».

Nonostante si siano presi a calci e pugni nessuno dei due è rimasto ferito e non è stato necessario chiamare un’ambulanza. Si tratta di due clochard di mezza età che vivono per strada girando il Paese e ogni tanto, quando capitano da queste parti, si fermano a pranzo alla Caritas, che li ha sempre accolti volentieri. Anche ieri erano arrivati insieme. Si erano accomodati al tavolo con gli altri commensali poi hanno iniziato a discutere. Dalle parole sono passati ai fatti, si sono alzati e hanno iniziato a picchiarsi spaventando gli altri ospiti presenti. Il tempismo di volontari ha permesso ai militari di arrivare in tempo, scongiurando conseguenze anche per i due che si stavano picchiando.