Disabile prende 9 multe nella Ztl: annullate solo 5 dopo il ricorso

SENIGALLIA Disabile prende 9 multe entrando nella Ztl e le contesta: 5 gliene annulla il giudice di pace ma 4 le conferma la prefettura. Ora dovrà pagare oltre 700 euro. È accaduto allo scultore Dino Manoni, meglio noto con il nome d’arte di Bossoletto. «Mi sono arrivati a casa 4 verbali – racconta – sono andato dai vigili e, controllando, hanno visto che ce n’era un quinto».Prosegue le sfogo. «Ho fatto ricorso al giudice di pace per questi 5 poi, a distanza di pochi giorni, me ne sono arrivati gli altri 4. Sono tornato dal giudice di pace ma per un disguido tecnico ho dovuto presentare ricorso al prefetto». I primi 5 sono stati annullati, gli altri 4 no.