Regole non rispettate In dieci giorni multati sei proprietari di cani

FALCONARA - Sono stati sei, negli ultimi 10 giorni di settembre, i proprietari di cani sorpresi dagli agenti della polizia locale a non rispettare le regole per la gestione dei propri animali. Alcuni non avevano raccolto le deiezioni, altri avevano lasciato il cane senza guinzaglio, altri ancora erano entrati con Fido in aree in cui l’accesso non era consentito. A ognuno è stata contestata una sanzione di 50 euro, grazie a controlli in borghese predisposti dal comando e voluti dal sindaco Stefania Signorini.«Questa campagna di controlli - spiega il primo cittadino - non va vista come una forma di persecuzione. Io stessa ho un cane e so che, se i nostri amici a quattro zampe in alcune circostanze non vengono accettati, è per il comportamento di un numero esiguo di proprietari che non rispetta le regole. Il monitoraggio messo in atto dalla polizia locale è per migliorare il decoro e la serena coesistenza con i nostri animali domestici».La mappa delle contravvenzioni parte da piazzale Sant’Antonio, dove è stata elevata la prima sanzione. Un’altra ha colpito un proprietario di cane che è stato sorpreso in via Buozzi, nell’area verde all’incrocio con via Elia. Altri proprietari maleducati sono stati scoperti e multati al parco Kennedy, in via Flaminia, in via Sardegna e in via della Palombina Vecchia.Le nuove sanzioni arrivano dopo una prima campagna anti-degrado a inizio agosto che aveva permesso agli agenti di sorprendere due proprietari che non avevano raccolto le deiezioni dei loro animali, come invece prevede la normativa. Una prima infrazione era stata accertata in via Bordoni, una seconda in via Tommasi, a Castelferretti. Per incentivare il rispetto delle regole l’amministrazione comunale ha chiesto a Marche Multiservizi di potenziare in alcune zone della città i cestini per la raccolta dei rifiuti, dove gettare anche i sacchetti per gli escrementi canini.