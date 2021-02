Dieci giorni per completare il nuovo ponte e una cerimonia intima con i familiari delle vittime della Lanterna Azzurra

SENIGALLIA - Varato un tavolo permanente tra Regione e Comune sulla manutenzione del fiume Misa. Intanto l’escavo resta bloccato e salvo imprevisti il ponte sarà ultimato per il 15 di febbraio. «Giovedì mattina ho incontrato l’assessore regionale Stefano Aguzzi – spiega il sindaco Massimo Olivetti -, sono rimasto molto soddisfatto per l’attenzione dimostrata. Ho chiesto che la manutenzione del fiume avvenga in maniera costante e periodica. Al riguardo mi ha dato la disponibilità ad istituire un tavolo permanente di confronto per restare costantemente aggiornati sugli interventi da eseguire».

Olivetti appena insediato aveva effettuato un sopralluogo sul tratto di fiume che attraversa il territorio di Senigallia, rilevando alcune criticità nella zona di Vallone. In particolare grosse tane che ne avevano indebolito gli argini. Subito era stato eseguito l’intervento richiesto. Inoltre uno dei tre consulenti dello staff del sindaco, che collaborano a titolo gratuito, è Stefano Mencarelli del comitato degli alluvionati che lo aiuterà nel monitoraggio del fiume.

«Riguardo all’escavo non ho aggiornamenti – prosegue Olivetti – spero solo che tutto si risolva in tempi rapidi, non appena chiarita la natura dei sedimenti, perché non possiamo permetterci un cantiere di quella portata fermo con la partenza della stagione turistica. Nel ponte invece l’intervento è ancora in corso e la direzione dei lavori ha chiesto l’occupazione del suolo pubblico fino al 15 febbraio.

Date per l’inaugurazione non sono state fissate, anche perché non sappiamo con certezza quando la struttura verrà consegnata». Il primo cittadino va cauto nel chiamarla inaugurazione. «Non vorrei creare assembramenti quindi posso dire fin da subito che sarà una cerimonia intima – aggiunge – alla presenza dei familiari delle vittime. Ho fatto preparare una targa che verrà posizionata sul ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018». Il 19 febbraio sarebbe stato il compleanno di Daniele Pongetti, una delle vittime della Lanterna Azzurra a cui il ponte è dedicato ma il sindaco non si sbilancia con le date prima di aver ricevuto l’opera.

