Diciottenne attraversa e viene travolto da un’auto Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grave incidente ieri mattina in via Galilei al Ciarnin dove un 18enne è stato investito da un’auto in transito. Il ragazzo, M.M. che a settembre compirà 19 anni, è stato soccorso da un’automedica poi raggiunta dall’eliambulanza che lo ha trasportato a Torrette con un codice rosso. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 9. Il giovane avrebbe attraversato la strada all’improvviso nel momento in cui stava passando la macchina. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi. Un giallo quanto accaduto. Anche agli agenti i testimoni avrebbero riferito di aver visto il ragazzo attraversare la strada di corsa proprio mentre arrivava la macchina.Probabile che pensasse di fare in tempo ad arrivare dalla parte opposta, prima che il veicolo sopraggiungesse. Le sue condizioni di salute sono state giudicate meno gravi del previsto nel corso della giornata anche se ha riportato numerosi traumi. È comunque fuori pericolo. Nel pomeriggio è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Senigallia. Dovrà quindi rimanere ricoverato per diversi giorni. Gli agenti ieri non lo hanno sentito per avere anche una sua versione di quanto accaduto. Hanno lasciato che venisse curato, dando la priorità come sempre alle sue condizioni di salute prima della dinamica che accerteranno non appena si sarà ripreso. Uno choc per quanti hanno assistito all’incidente in un orario, le 9, quando molte famiglie si stavano recando al mare come ogni domenica.