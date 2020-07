Giovane travolto sulle strisce pedonali, denunciato lo scooterista

SENIGALLIA - È ancora ricoverato in prognosi riservata il 26enne che sabato pomeriggio è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le sue amiche, travolte insieme a lui, stanno meglio ma la prognosi ieri non era stata ancora riferita alla polizia stradale che ha rilevato l’incidente. Verrà invece denunciato per lesioni gravissime il 40enne di Ostra che era alla guida dello scooter. Nel violento impatto è rimasto ferito anche lui. Si è rotto una spalla.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di sabato in via Podesti. I tre ragazzi, dopo una giornata di mare, stavano andando a prendere la macchina parcheggiata in via Podesti. I veicoli si erano fermati davanti alle strisce pedonali ma il 40enne ha superato le auto in coda a velocità sostenuta senza frenare. Così hanno riferito alla polizia stradale diversi testimoni, tra cui i diretti interessati che se lo sono visto piombare addosso. Al 26enne, il primo colpito, ha spezzato entrambe le gambe.

Ha riportato fratture scomposte che hanno reso necessario l’arrivo dell’eliambulanza per trasferirlo all’ospedale di Torrette e sottoporlo quindi ad un delicato intervento chirurgico. E’ ancora ricoverato e la prognosi è riservata. Una ragazza è stata colpita e una seconda presa di striscio. Nell’impatto il centauro è caduto a terra rompendosi una spalla. Uno choc per i presenti e per i residenti che chiedono di posizionare dei dossi lungo via Podesti, così da costringere i veicoli a rallentare.

