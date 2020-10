Dannneggiano le strutture di uno stabilimento: bloccati due giovani

SENIGALLIA - Nella serata di ieri come dispositivo dal Questore di Ancona, gli agenti del commissariato sono stati impegnati per effettuare mirati servizi diretti a verificare l l'osservanza dell ultimo decreto, specie con riferimento agli orari di chiusura di esercizi e locali pubblici. Osservate speciali le sale giochi presso le quali gli agenti si sono recati accertando la chiusura alle ore 21. Inoltre controlli sono stati effettuati a bar e ristoranti. Anche in questo caso non sono state rilevate violazioni. Complessivamente si è notata una ridotta presenza di persone nel centro.

Durante la sera la volante è poi stata chiamata ad intervenire sul lungomare Marconi ove venivano segnalate presenze di giovani presso alcuni stabilimenti. Gli agenti immediatamente si recavano sul posto e riuscivano a bloccare e identificare due ragazzi dell'entroterra anconetano che poco prima avevano danneggiato alcune strutture di un stabilimento i cui danni sono da quantificare.

