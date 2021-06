Il Cup chiude dalle 13 alle 13,30, tutti in coda: proteste e allarme assembramenti

SENIGALLIA - Gente in coda al Cup che da diversi giorni è chiuso dalle 13 alle 13.30, con gli utenti che rimangono per non perdere il proprio turno.

«A chi giova questo assembramento in tempo di Covid?» si chiede il Comitato cittadino per la difesa dell’ospedale. che aggiunge: «Ora non solo i cittadini sono penalizzati, come si evince dagli assembramenti createsi, ma anche gli operatori». Si sono infatti lamentati, inutilmente. La gente si arrabbia con loro che non hanno alcuna responsabilità sulla scelta di tenere chiuso.

