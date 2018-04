Il cuore dell’happy hour batte per Luca: colletta-aperitivo e respiratore in regalo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il Vallone si mobilita per comprare un concentratore di ossigeno portatile a Luca Pasquali, 57enne a cui è stata diagnosticata una malattia rara. Tutti hanno offerto un aperitivo, il cui corrispettivo in denaro verrà utilizzato per acquistare il macchinario. Luca infatti non può respirare autonomamente.«Mi è stata diagnosticata una rara patologia chiamata fibrosi polmonare idiopatica che mi costringe all’ossigenoterapia per tutto il giorno – racconta Luca Pasquali, pensionato ex dipendente della Bigelli Marmi –. Il concentratore di ossigeno portatile è in grado di creare autonomamente ossigeno e, quando si scarica la batteria, basta attaccarlo alla corrente. Ciò mi permetterebbe di essere più autonomo e di potermi spostare da casa molto più liberamente». Nella sua abitazione a Vallone utilizza una bombola molto grande che non può essere trasportata. Ne ha una più piccola, che mette in uno zainetto quando esce, ma che ha un’autonomia di sole due ore ed è ricaricabile esclusivamente attraverso quella più grande.Attualmente ha un’autonomia di due ore fuori casa. La malattia ne ha limitato la libertà, impedendogli anche di viaggiare ma già allontanarsi dal Vallone può essere un problema perché deve sempre considerare nelle due ore a disposizione eventuali imprevisti per il rientro. L’azienda sanitaria rifornisce le bombole ma non il macchinario che gli consentirebbe di avere una vita autonoma, in attesa del trapianto ai polmoni. Soluzione definitiva ma lontana. Luca è in lista di attesa come molti altri in Italia. «Questo concentratore di ossigeno è facilmente trasportabile – spiega - perché di piccole dimensioni e molto leggero. Oggi è consentito trasportarlo anche in aereo». Il suo biglietto per la libertà .Il 57enne aveva attivato una raccolta fondi online che non ha avuto il successo sperato. Sorprendente la risposta della sua frazione. Il circolo Arci del Vallone ha attivato un conto corrente dove sono già confluiti gli aperitivi offerti da numerose persone, che si sono ritrovate a pranzare insieme. Una grande mobilitazione. Hanno organizzato dando il proprio contributo il gruppo teatrale di Vallone “I foj bianchi”, il circolo Arci del Vallone e il circolo Arci del Borgo Bicchia. Cibo e bevande sono stati offerti gratuitamente da alcune attività commerciali. Loro hanno regalato tutto ciò che è finito in tavola per un evento che ha dimostrato la grande sensibilità di una comunità compatta e solidale. «Sono rimasto molto colpito dall’affetto che in molti mi hanno dimostrato – conclude Luca Pasquali –, vorrei davvero ringraziare tutti per avermi aiutato in questa impresa per me importante. Grazie di cuore anche a tutti gli amici, parenti, conoscenti che mi hanno sostenuto con il loro contributo». Ora non resta che ordinare il macchinario poi Luca Pasquali potrà stare in giro come tutti e, se vorrà, potrà concedersi anche un viaggio. Questo grazie al cuore d’oro di chi lo ha sostenuto.