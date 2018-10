Preso il cuoco dello sballo Coltivava marijuana all'interno degli armadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Coltivava piante di marijuana negli armadi di casa. Nei guai è finito un 22enne pugliese, residente da anni in città, dove fa l’aiuto cuoco in un ristorante. arrestato dalla polizia per la coltivazione di stupefacente e spaccio. Filiera corta che, in alcuni casi, prevedeva però intermediari visto che riforniva anche altri pusher della zona. Mercoledì gli agenti del Commissariato, guidato dal vice questore aggiunto Agostino Maurizio Licari, hanno effettuato una perquisizione nella casa affittata dal giovane a Borgo Catena. Dopo averlo monitorato per un periodo hanno deciso di entrare in azione. All’interno si sono trovati di fronte una coltivazione di stupefacenti ed in particolare di marijuana. Non in giardino e nemmeno nel balcone. Diversi armadi erano dotati di tutti i dispositivi per la crescita ed essicamento delle piante. In vari ambienti della casa hanno trovato importanti quantitativi di marijuana e hashish anche di 50 o 100 grammi, destinati allo spaccio. A riprova della fiorente attività di spaccio i poliziotti hanno sequestrato oltre 1.000 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di coltivazione e spaccio.