Un grosso pino crolla sulla strada, paura vicino a un hotel. Schiacciate cinque auto: ingenti i danni

SENIGALLIA – Paura nel pomeriggio in via Rieti a Senigallia, alle spalle dell'hotel Excelsior, dove un grosso pino è caduto sulla strada, travolgendo cinque auto in sosta. Ingenti i danni, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Dopo il crollo fragoroso, dovuto probabilmente all'ultima ondata di maltempo, sono subito sopraggiunti sul posto i vigili del fuoco per liberare la strada e i veicoli travolti dall'albero. L'intervento è in corso.