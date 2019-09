Stangata sui menù in vetrina La crociata dei ristoratori: «Quella tassa è un'ingiustizia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Obbligatorio esporre il menù fuori dal ristorante e anche pagarci le tasse. È quanto gli ispettori dell’Abaco, l’impresa a cui il Comune dal mese di luglio ha affidato la riscossione di alcuni tributi, stanno riferendo agli operatori che finora non avevano provveduto a versare le imposte convinti che non servisse. Gli incaricati della società hanno fatto fotografie per documentare la situazione e adesso c’è chi teme sanzioni per gli anni passati.C’è fermento tra gli operatori e anche le associazioni di categoria chiedono chiarimenti. «Viene considerata come pubblicità l’esposizione del menù e inoltre se si tiene fuori in un cavalletto o treppiede va pagata, e prima ancora autorizzata, l’occupazione del suo pubblico – interviene Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato –. C’è grande perplessità tra gli operatori e preoccupazione perché gli ispettori di Abaco stanno fotografando tutto e tutti e le attività sono in allarme». Molti ristoratori non sono d’accordo sul fatto di dover pagare una tassa sul menù esposto fuori dal ristorante, visto che è un obbligo e non una scelta arbitraria. «Bisogna fare un distinguo – aggiunge Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio -. Sia la legge Bersani che il testo unico del commercio regionale obbligano il ristoratore a rendere visibili i prezzi del menù esternamente al locale, in questo caso tassare una locandina posizionata esternamente con tutti i prezzi non mi sembra corretto».