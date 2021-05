Studenti positivi al Covid: scatta l’isolamento per due classi agli istituti Panzini e Padovano

SENIGALLIA - Due classi in quarantena al Campus di via d’Aquino: una terza all’alberghiero Panzini e una quarta all’Ipsia Padovano. Due gli studenti positivi. Tra giovedì e venerdì i genitori degli studenti hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’Asur che li informava dell’obbligo della quarantena perché venuti a contatto con “un soggetto che ha contatti con la classe” anche se da entrambe le scuole precisano che non si tratta del personale scolastico. Non risultano infatti positivi tra i dipendenti.

Si tratta di due studenti, come emerge anche dai dati aggiornati dal Distretto sanitario di Senigallia, guidato dal dottore Alessandro Marini, che evidenziano la presenza di 2 gli studenti delle superiori risultati appunto positivi nella giornata di giovedì. si tratta di due senigalliesi. Un ragazzo e una ragazza. Il provvedimento è stato assunto in via precauzionale e si è reso necessario in entrambi i casi per evitare la diffusione del virus. C’è anche una classe in quarantena in una scuola di primo grado.

Nel report di giovedì del Distretto sono registrati 6 bambini in età scolare positivi e 28 alunni in quarantena. Una classe è in quarantena. Due inoltre gli studenti positivi alle medie ma in questo caso, contrariamente agli altri, non ci sono classi in isolamento. La positività è stata scoperta prima che rientrassero in classe. Oltre ai 10 studenti positivi di Senigallia se ne aggiungono 2 di Corinaldo con 28 in quarantena. In totale 12 in tutto il Distretto.

Da oggi comunque saranno tutti a casa per lungo ponte che inizia dal 1° maggio per comprendere il 4 maggio, giorno di San Paolino, patrono di Senigallia. Le lezioni riprenderanno il 5 maggio per tutti ma per gli studenti in isolamento verrà attivata la didattica a distanza. Sono inoltre risultate tutte negative ieri le 12 suore delle 13 che vivono nella comunità delle Poverelle sul lungomare Alighieri. Il focolaio si era presentato il 1° aprile ma finalmente sono tutte negative. Ieri hanno voluto ringraziare pubblicamente i medici dell’Usca che le hanno assistite in tutte queste settimane.

