I carabinieri setacciano Senigallia. Sette violazioni alle normative anti-Covid e un assuntore di droga segnalato

SENIGALLIA - Sono state 7, complessivamente, nel fine settimana, le sanzioni dei carabinieri di Senigallia nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle norme Covid lungo la spiaggia di velluto.

Cinque per violazioni del coprifuoco e due per il mancato uso delle mascherine: nonostante il miglioramente della situazione sanitaria, infatti, non bisogna abbassare la guardia e occorre mantenre alta l'attenzione per evitare che possano esserci improvvise recrudescenze che vanificherebbero i sacrifici fin qui fatti.



Grande attenzione, d aparte dei carabinieri, per stroncare ll fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel controllo di tre ragazzi di 20 anni di Montemarciano, sono saltati fuori uno spinello e un po' di marijuana. Il sequestro dello stupefacente è costata la segnalazione alla prefettura a uno dei tre come assuntore.

