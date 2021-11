La terza dose per i suoi 107 anni. Ecco l'invito di Alba: «Fate tutti come me, vaccinatevi»

SENIGALLIA - «Fate come me, vaccinatevi». È l’invito di Alba Pongetti che per il suo 107esimo compleanno si è regalata la terza dose. Ormai alla sua età non c’è nulla che desideri particolarmente ricevere. La vita le ha concesso molto permettendole di vivere così a lungo. La salute, da preservare, rimane il dono più bello. Il medico giovedì è andato nella sua casa di via Po. Due giorni prima del compleanno, che si è svolto sabato. Lei ci teneva particolarmente. Agli scettici, perché è consapevole che ce ne sono, consiglia di non perdere tempo e vaccinarsi.



Parla poco e con difficoltà ma sul vaccino non ha dubbi. Non ha mai titubato. E’ una donna molto forte Alba Pongetti. Due anni fa si è rotta il femore e, pur essendo ultracentenaria, si è ripresa completamente. In quel caso ha sorpreso davvero tutti, compresi i sanitari. I familiari erano molto preoccupati, non speravano che si sarebbe potuta riprendere invece ha affrontato e superato anche questo ostacolo che la vita le ha messo di fronte. «Fino a 104 anni ha continuato ad andare alla messa in chiesa – racconta Franco Pongetti, il nipote – è sempre stata molto religiosa». Con la pandemia, per precauzione, i familiari hanno preferito che rimanesse in casa evitando il più possibile i contatti con gli esterni.

«Pur restando ora sempre in casa – prosegue il nipote - ha voluto fare il vaccino, l’ha chiesto lei perché non voleva ammalarsi ed è convinta che tutti dovrebbero farlo». Con una testimonial d’eccellenza come Alba, che di anni ne ha ben 107, la campagna di vaccinazione per la terza dose dovrebbe ricevere uno slancio in più. «Non ha avuto alcuna reazione da nessuna delle tre – prosegue il nipote – è sempre stata bene». Il segreto della sua longevità potrebbe essere ricercato nella salubre vita di campagna che ha condotto fino agli anni ’60, prima di trasferirsi in via Po. Qui insieme alle cognate aveva aperto una lavanderia. Ha sempre seguito una sana alimentazione e una vita tranquilla anche una volta arrivata in città. Prima abitava in una zona collinare, più a monte di via Po, dove i genitori gestivano i terreni del seminario.



Conduce una vita molto ritirata proprio per paura del Covid che ha modificato anche le sue di abitudini, come quelle di molti. «Lei non esce di casa – conclude il nipote – noi della famiglia andiamo a trovarla ma facendo molta attenzione, con grande cautela. Lo stesso fa la badante che l’aiuta nelle faccende quotidiane. Stiamo tutti molto attenti e lo è lei per prima infatti, consapevole del fatto che noi all’esterno potremmo portarle il virus a casa, ha voluto fare il vaccino per stare più tranquilla».

