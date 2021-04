Il pendolare della droga spaccia dopo il coprifuoco: giovane nigeriano denunciato e multato

SENIGALLIA - Denunciato dai carabinieri uno spacciatore sorpreso a girare per le vie del centro storico con alcune dosi pronte da vendere. Era arrivato da Rimini, dove risiede, il 25enne nigeriano che una pattuglia del nucleo operativo radiomobile ha fermato mercoledì alle 23.40.

Ad attirare l’attenzione dei militari è stato proprio l’orario. Il coprifuoco era scattato alle 22 e lui ancora era per strada. Hanno quindi deciso di identificarlo. E’ stato sanzionato per aver violato le norme anticovid. I carabinieri hanno poi voluto approfondire il controllo per capire come mai un ragazzo da Rimini si trovasse in giro per il centro storico deserto di Senigallia. A seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, una dose di cocaina e 550 euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro mentre lui è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il sospetto infatti è che avesse ancora delle dosi pronte da piazzare e che i 550 euro in contanti costituissero provento della droga già venduta. Anche il denaro è stato quindi sequestrato.

Per il 25enne la serata si è conclusa con una denuncia a piede libero e con una sanzione da 400 euro per non aver rispettato il coprifuoco. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, proseguiranno anche nei prossimi giorni. In particolare l’attenzione sarà alta in occasione del ponte del 1° maggio che potrà portare molta gente in città anche in considerazione del fatto che a Senigallia durerà fino al 4 maggio, festa del patrono San Paolino.

