Choc alla scuola media Trappola nel cortile alunno di 10 anni resta ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un bambino di 10 anni è rimasto ferito ad un ginocchio da un ferro sporgente nel cortile della scuola media Belardi a Marzocca. L’incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto discutere diversi genitori indignati per un episodio che si doveva, evitare. Il bambino stava camminando quando ha inciampato ed è caduto sul ferro che si è conficcato nel ginocchio. Un dolore lancinante. La ferita ha scioccato anche gli altri bimbi presenti, tanto era profonda. Subito il personale della scuola lo ha soccorso, chiamando un’ambulanza che lo ha raggiunto in poco tempo per poi scortarlo in ospedale. Sono stati necessari 25 punti di sutura per chiudere la ferita. Il bambino è stato ricoverato e ha trascorso una notte in ospedale, poi è tornato a casa e ha ripreso l’attività scolastica. Con un tutore nella gamba ed evidenti difficoltà a camminare ha ripreso le lezioni. Ne avrà almeno per 40 giorni. Dopo quanto accaduto il ferro è stato subito sistemato