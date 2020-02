Emergenza Coronavirus: consiglio comunale e commissioni consiliari a porte chiuse fino al 4 marzo

SENIGALLIA - Contromisure Coronavirus. Consiglio comunale e commissioni chiusi al pubblico a Senigallia fino al 4 marzo. Questa è la decisione presa dalla conferenza dei capigruppo in questo periodo di emergenza coronavirus.

Nell'ordinanza del presidente della Regione Marche sulle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, spiega il presidente del consiglio comunale Dario Romano, «non si fa un riferimento esplicito alle sedute consiliari e alle riunioni delle varie commissioni, ma è capitato che alcune sedute siano particolarmente affollate e partecipate perché magari trattano di temi molto sentiti dalla popolazione, per cui abbiamo preso questa decisione per evitare assembramenti di pubblico. Si tratta di una misura prudenziale che hanno intrapreso anche altri Comuni anche di altro colore politico in tutta Italia, anche dove non ci sono casi concreti di contagio».

Si potrà seguire la seduta in streaming sulla piattaforma senigallia.halleymedia.com. A porte chiuse anche la seduta della la commissione urbanistica prevista per il 4 marzo prossimo.

