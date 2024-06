CORINALDO Ladri nella casa di famiglia dell’ex consigliere Maurizio Perini, nei giorni in cui si trovava a svolgere volontariato con la protezione civile al raduno delle Harley-Davidson. E’ accaduto sabato sera verso le 21.15. A quell’ora i vicini hanno sentito sbattere forte. Un rumore che proveniva proprio dalla casa dei Perini, in via Olmi Grandi a Corinaldo, a cui però non hanno dato peso. Da qualche tempo Maurizio Perini, che è stato consigliere comunale a Senigallia nel secondo mandato di Mangialardi, si divide per impegni lavorativi assieme alla moglie tra Senigallia e Corinaldo.

APPROFONDIMENTI IL DOLORE Terribile schianto con lo scooter, Diego (18 anni) non ce l'ha fatta: Senigallia in lacrime

Un dettaglio che forse ai ladri non è sfuggito. Hanno ripulito casa, portando via alcuni preziosi, ricordi di famiglia, andando a colpo sicuro senza danneggiare nulla. Come se sapessero dove cercare. «Sono riusciti ad aprire due portoni – racconta Maurizio Perini – e hanno preso quei regali che negli anni ci eravamo scambiati. L’unica consolazione è che non hanno messo a soqquadro casa». I gatti, terrorizzati, si sono nascosti al piano di sopra. «I vicini mi hanno detto di aver sentito dei rumori alle 21.15 circa – prosegue nel racconto – Io ero in servizio la mattina e non sono riuscito a tornare per restare con i miei a Senigallia. Probabilmente hanno visto andare via mia moglie per delle commissioni e hanno agito indisturbati. Nei giorni precedenti, mi hanno riferito sempre i vicini, che è stata vista una Bmw con i finestrini oscurati girare intorno a casa nostra e a quelle della via, probabilmente erano i ladri».

Del furto si sono accorti domenica, quando sono rientrati dopo la notte trascorsa a Senigallia. Hanno subito chiamato i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. Il valore dei gioielli trafugati è ancora da stimare, non ha prezzo invece il disagio provato nel vedere la casa violata. Un altro furto era avvenuto la sera prima sempre a Corinaldo mentre un episodio, fallito, si era registrato anche a Serra de’ Conti.