Coppia di ultrasessantenni sorpresa rubare al supermercato

SENIGALLIA - Coppia di ultrasessantenni sorpresa a rubare tra gli scaffali dell’Ipercoop. Bloccati dalla polizia, i due sono stati poi denunciati per il tentativo di furto. È accaduto giovedì pomeriggio nel supermercato interno al centro commerciale Il Maestrale di Cesano. Il personale della sicurezza aveva notato i due, un uomo e una donna, che stavano prelevando e nascondendo addosso degli oggetti presi dagli scaffali. Gli agenti, subito intervenuti, hanno individuato la coppia sospetta e l’hanno bloccata mentre si apprestava a uscire. Sono stati identificati. È emerso che si trattava di due persone italiane da tempo residenti a Senigallia di oltre 60 anni. La donna in particolare aveva prelevato articoli per la casa e per la bellezza per un valore di poco inferiore a 100 euro, generi non di prima necessità. I due sono stati quindi denunciati per il tentativo dì furto e la merce è stata restituita al personale del supermercato.