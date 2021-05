La coppia d’innamorati focosi e le loro effusioni hot divide sui social: volano parole grosse

SENIGALLIA - La coppia di innamorati che sabato si è lasciata andare a tenere ed eccessive effusioni in spiaggia divide i senigalliesi, tra romantici e “bacchettoni”. Sui social sono intervenuti anche gli spettatori. È accaduto verso le 20 di sabato davanti al lungomare Marconi vicino alla Rotonda.

I due si sono appartati su un moscone rosso del servizio di salvataggio. «È stato imbarazzante per noi che guardavamo - racconta uno degli spettatori - eravamo seduti a un tavolino di un locale e sembrava di vedere un film. Sono certo che loro nemmeno si siano resi conto che qualcuno poteva vederli. I dettagli per fortuna non li abbiamo visti ma era ancora giorno e i loro movimenti lasciavano poco all’immaginazione».



I presenti li hanno notati avvicinarsi, come una coppietta qualunque. Hanno raggiunto il moscone. Si sono seduti, poi sdraiati. A un tratto lui si è alzato e ha sbottonato i pantaloni e il resto è diventato la trama di un film a luci rosse per pochi spettatori, presenti sull’arenile. «Si sono accorti di aver dato spettacolo quando è passato il drone sopra di loro - prosegue uno dei presenti - a quel punto si sono ricomposti e alzati per andare via. Noi dal locale abbiamo fatto un applauso per la performance». In quel momento un bagnino stava girando un filmato della spiaggia di velluto e non credeva di imbattersi nei due focosi innamorati. Ha comunque visto più lui dal vivo che il drone, perché le immagini riprese molto dall’alto fanno appena notare due puntini vicini al moscone.

