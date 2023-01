​Senigallia, coppi del tetto pericolanti: intervengono i pompieri. Spavento all'interno di un palazzo

SENIGALLIA- Attimi di spavento questa mattina (8 gennaio) intorno alle ore 12, in Largo Puccini a Senigallia. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un'immediata richiesta di sopralluogo sul tetto di un palazzo per via di alcuni coppi pericolanti posti sul tetto.

L'intervento

Sul posto i pompieri di Senigallia e di Ancona, che hanno collaborato attraverso l'autoscala, e la Polizia Locale per scongiurare rischi sulla sottostante via e nel palazzo.