Controlli ai giardini Morandi Denuncia per 2 nigeriani droga sequestrata

SENIGALLIA - Continuano costanti i controlli, da parte del personale del Commissariato di Senigallia, nell’area dei Giardini Morandi, finalizzati a prevenire ma anche ad individuare i soggetti lì presenti dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti.Dopo le attività condotte durante la stagione estiva, che hanno consentito di individuare precise responsabilità a carico di alcuni soggetti per lo più originari dell’Africa sub sahariana, con significativi sequestri di sostanza stupefacente, nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di Polizia effettuava mirati controlli per accertare ulteriori condotte di reato.Nel corso di tali accertamenti gli agenti notavano la presenza di diversi soggetti extracomunitari, alcuni dei quali già noti perché denunciati in passato per fatti connessi agli stupefacenti, che si aggiravano nei pressi della piazza e della stazione ferroviaria.Ad un certo punto i poliziotti, alla luce dei movimenti sospetti di due giovani, decidevano di entrare in azione. Al momento dell’arrivo degli agenti i due nigeriani, entrambi di anni 25 circa, tentavano di separarsi ed allontanarsi ma venivano prontamente bloccati.Gli agenti pertanto procedevano ad un attento controllo sia delle persone che dei luoghi in cui gli stessi stazionavano ed accertavano che questi, poco prima, aveva nascosto in mezzo alla vegetazione un pacchetto contenente sostanza stupefacente che poi risultava essere marijuana e che era già pronta per essere ceduta agli acquirenti.I due, nonostante le evidenze e quanto prima accertato dai poliziotti, negavano qualunque responsabilità.Considerato che i soggetti fermati risultano avere precedenti in materia di stupefacenti e tenuto conto di quanto rilevato dagli agenti, venivano condotti in Commissariato per gli ulteriori accertamenti, al termine dei quali venivano deferiti per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa risultava avere un peso complessivo di circa 20 grammi e veniva sottoposta a sequestro per la successiva distruzione.