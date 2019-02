Controlli davanti alle scuole: due ragazzi trovati con hashish e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Controlli antidroga della polizia nei pressi del Campus scolastico dove un 17enne senigalliese e un 20enne pesarese sono stati sorpresi con del “fumo”. Entrambi sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di droga. Venerdì mattina gli agenti hanno notato un gruppo di una decina di giovani che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a compiere strani gesti come a volersi sbarazzare di qualcosa. I poliziotti hanno quindi deciso di avvicinarsi per identificar tutti i ragazzi, alcuni dei quali anche minorenni. Proprio fra questi c’era un minorenne senigalliese, di 17 anni, che ha tentato di nascondere tra le mani un involucro che poi ha mostrato e consegnato agli agenti. Al suo interno erano presenti alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel corso di un altro servizio, rientrante nel medesimo progetto, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani che creava un capannello tra di loro, come incuriositi da qualcosa. Tra questi un giovane proveniente dal pesarese di 20 anni, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale confezionata con tabacco misto a marijuana.