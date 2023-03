Senigallia, controlli del sabato sera: denunciato un 30enne per ricettazione. Trovata anche della droga

SENIGALLIA- Sabato di controlli a Senigallia e nel circondario da parte dei carabinieri. Nei pressi dei locali notturni, i militari (aiutati dalle unità cinofile) hanno predisposto una serie di posti di blocco che hanno consentito di ritrovare alcuni quantitativi di droga - nascosti a terra - sequestrati a carico di ignoti.

Una denuncia per ricettazione

Il caso più eclatante riguarda una denuncia per ricettazione ai danni di un 30enne residente ad Ostra. Il giovane è stato controllato - con atteggiamento sospetto - mentre viaggiava in compagnia di un amico a bordo di uno scooter (su cui sono in corso indagini per capire se fosse rubato oppure no) sul lungomare di Marzocca. È emerso che guidava senza patente - scaduta e non rinnovata -, senza assicurazione e senza documento di circolazione. La targa, inoltre, risultava rubata nel 2019 a Senigallia. Oltre alla denuncia per via proprio della targa è arrivata una multa del valore complessivo di 4000 euro.