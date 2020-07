Controlli sul lungomare e nei locali della movida: giovane trovato con la cocaina

SENIGALLIA - È stata ancora un notte di intensi controlli, nelle zone frequentate da giovani e turisti, quella appena trascorsa che ha visto un forte impegno operativo del personale del Commissariato di P.S. di Senigallia che, congiuntamente a personale della Questura di Ancona , della Polizia Stradale di Ancona, è stato impegnato nell’effettuare minuziosi controlli in diverse zone della città in prossimi dei locali e luoghi di ritrovo; sia in centro, molto frequentato in orario serale e poi quei tratti di lungomare frequentati in orari notturni da giovani e giovanissimi. Anche in questo fine settimana non vi sono stati interventi né per fatti di violenza né per danni a cose.



Secondo specifiche disposizioni fornite dal Questore di Ancona, nel corso dei rinforzati controlli notturni, gli agenti nel corso della serata hanno anche effettuato diversi controlli anche finalizzati ad accertare l’osservanza delle misure anti Covid, specie in prossimità di locali e stabilimenti, evitando assembramenti.



CONTROLLI IN MATERIA DI STUPEFACENTI



Un’importante attività è stata svolta in materia di contrasto all’uso di stupefacenti che ha visto il personale della Polizia effettuare approfonditi controlli sui veicoli utilizzati per spostarsi dal centro ad un noto locale del Cesano, con l’impiego anche delle unità cinofile.

Detti controlli hanno consentito di rinvenire diverse dosi di sostanza stupefacente, destinate al consumo durante la notte, che sono state prontamente recuperate e sottoposte a sequestro.

I servizi sono poi stati estesi in prossimità dei lungomari e della Stazione F.S.; qui in particolare gli agenti rintracciavano un giovane extracomunitario il quale alla vista del dispositivo della Polizia tentava di allontanarsi ma veniva fermato e controllato, risultando regolare sul territorio nazionale. L’uomo appariva piuttosto nervoso e di seguito ai controlli veniva trovato in possesso di circa 5 gr. di marijuana suddivisa in dosi. La sostanza dunque veniva sequestrata e l’uomo segnalato.



CONTROLLI STRADALI



Nel corso dei posti di controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia, unitamente al personale della Polizia Stradale, procedevano a fermare e controllare oltre 50 veicoli elevando sanzioni per violazioni a norme di comportamento del codice della strada.



CONTROLLI AMMINISTRATIVI



I controlli sono poi stati estesi anche all’interno di un noto da ballo ove era organizzata una serata danzante. È stato effettuato un approfondito controllo amministrativo diretto ad accertare la sussistenza dei titoli previsti per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e tutti i requisiti di sicurezza anche in relazione alle prescrizioni anti Covid, senza rilevare irregolarità. In tale occasione, gli agenti hanno effettuato anche controlli a carico di alcuni avventori. © RIPRODUZIONE RISERVATA