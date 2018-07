Due ragazzi fermati dai carabinieri: trovati con hashish e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Carabinieri della Compagnia di Senigallia continuano l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Unità cinofile, pattuglie e presidio del territorio per la prevenzione del fenomeno dello spaccio di piazza.Giovedì sera, in tutta l’area del centro storico, affollata di turisti e villeggianti, principalmente sul lungomare, l’area dei giardini Morandi, la stazione ferroviaria, la Rocca Roveresca, Piazza Del Duca, Corso due giugno ed il Foro Annonario, i Carabinieri di Senigallia, con l’impiego di due unità cinofile del Nucleo Cinofili di Pesaro, una Stazione mobile, due “gazzelle” e diversi militari a piedi, hanno eseguito una mirata ed attenta attività di prevenzione allo spaccio di piazza di droghe e la prevenzione dei reati predatori per una estate serena e tranquilla.Il servizio disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Senigallia, iniziato dal tardo pomeriggio, si è protratto fino all’una di notte. Numerosi sono stati i controlli eseguiti dai Carabinieri nelle varie aree della città.Nel corso dell’attività di vigilanza, svolta dai Carabinieri, tra le molte persone controllate, due di queste, un italiano 22enne, celibe, disoccupato, residente a Senigallia, ed un tunisino 20enne, celibe, studente, residente ad Ancona, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, il senigalliese occultava in tasca un pezzo di hashish di grammi 3.6; mentre il tunisino, a specifica richiesta dei militari, spontaneamente consegnava uno spinello confezionato con marijuana. I due giovani sono stati segnalati al Prefetto di Ancona per i provvedimenti di competenza.