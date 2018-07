Controlli ai giardini Morandi Due arresti e droga nascosta negli slip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENUAGLLIA - Prosegue costante l’attività per il contrasto allo spaccio di droga ai Giardini Morandi, da parte dei Carabinieri di Senigallia. Intensificata, grazie ai rinforzi disposti dal Comando Generale dell’Arma, la presenza ed i controlli nei punti più “caldi” della città diventate piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due pusher, il primo ai giardini Morandi, nascondeva la droga nella doppia mutanda, il secondo nell’area di parcheggio di via Podesti. Si tratta di un ”venditore ambulante” di cocaina.Nella “serata della Rotonda”, i Carabinieri appostati ai giardini Morandi hanno notato un giovane africano che ballava al ritmo di musica pop diffusa da una piccola radio. Il giovane si muoveva flessuoso ed i movimenti seguivano la tonalità dei bassi. Ad un certo punto, il giovane africano è stato raggiunto da tre persone, continuando a ballare, si è infilato una mano nelle mutande, poi ha consegnato qualcosa agli astanti. Il pusher, un nigeriano di 22 anni, in Italia in attesa di asilo, senza fissa dimora, è stato fermato. Si tratta di un personaggio noto alle forze di polizia per altre intemperanze commesse in città. In caserma la perquisizione personale nei confronti del giovane africano ha permesso di rinvenire 9 bustine contenenti marijuana pronta per lo spaccio.Singolare l’occultamento dello stupefacente detenuto. Una doppia mutanda ne permetteva l’occultamento e il trasporto senza destare sospetti. La tecnica del ballo mascherava la reale attività di pusher. Lo stupefacente rinvenuto del peso complessivo di 28,5 grammi, sottoposto a narcotest ha confermato trattarsi di “Cannabis sativa” con un principio attivo elevato. La droga, il denaro ed un telefonino in possesso del nigeriano sono stati sottoposti a sequestro.I controlli sono stati estesi anche alle zone periferiche e alle area di parcheggio.In serata , una pattuglia Radiomobile ha proceduto al controllo di un individuo che era fermo nella sua auto, una vecchia Fiat Palio SW, nel parcheggio di Via Podesti. Il giovane, un marocchino 25enne residente a Cingoli, notato gravitare in zona già da alcune ore, ha riferito di essere un venditore ambulante. La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire, all’interno del bagaglio personale, nove confezioni di “Cocaina” pronte per essere distribuite al dettaglio. All’interno del portafogli è stata trovata la somma di 550 euro, per lo più in banconote di piccolo taglio. Il drugtest ha confermato che si trattava di “Cocaina” di buonissima qualità. Oltre alla droga e al denaro è stato sottoposto a sequestro anche lo smartphone Huawei del giovane.I due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Caserma di Via Marchetti a disposizione della Procura della Repubblica di Ancona in attesa dell’udienza di convalida.