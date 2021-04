A spasso dopo il coprifuoco e una squadra che gioca a cricket al campo sportivo: controlli e multe dei carabinieri

SENIGALLIA - Controlli fatti tra sabato e venerdì, tutti nel comune di Senigallia. Venerdì sono state sanzionate 2 persone per violazione delle norme Covid, di cui una è stata anche trovata in possesso di droga per uso personale e segnalata come assuntore. Ieri invece i carabinietri hanno multato 10 persone, di cui 2 controllate nel pomeriggio e trovate fuori dal comune di residenza, una trovata fuori casa dopo le 22 a Senigallia e altre sette a Marzocca giocavano a cricket nel campo di calcio. Infine ieri pomeriggio, sempre a Marzocca, è stato fermato per un controllo un ragazzo trovato poi in possesso di droga per uso personale.

