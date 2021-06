Weekend blindato, denunciato un irregolare e multato un ubriaco. La presenza dei carabinieri garantisce sicurezza

SENIGALLIA Weekend di controlli dei carabinieri, con pattuglie anche a piedi sia nel centro storici e sia sul lungomare, così come indicato dal prefetto. I controlli sono stati svolti da venerdì a dome h24. In particolare, venerdì sera, nei giardini della rocca roveresca è stato controllato un cittadino straniero, classe '80, domiciliato a Serra de' Conti, che si è rifiutato di fornire i documenti di identità ed è risultato essere destinatario di un foglio di via obbligatorio dal comune di Senigallia. È stato denunciato. Poi, sempre venerdì sera è stato controllato un uomo di 70 anni, residente a San Marcello, che infastidiva i clienti di un bar posto nella zona nord di Senigallia. Era ubriaco ed è stato multato. Sempre venerdì pomeriggio, a Montemarciano, è stato controllato un giovane residente a Senigallia trovato con due dosi di hashish. È stato segnalato come assuntore. La noptte appena trascorsa dai controlli del lungomare non sono emersi comportamenti illeciti.

