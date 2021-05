Fuori orario e con coca e fumo addosso: sei ragazzi multati per aver violato il coprifuoco e segnalati alla prefettura per la droga

SENIGALLIA - Ieri sera una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha controllato 6 ragazzi, di cui 2 donne e 4 uomini, di età compresa tra 20 e 25 anni, tutti di Falconara, notati mentre dal porto si spostavano a piedi verso il centro di Senigallia, attorno alle 22.50, dunque ben oltre le 22 orario massimo per il tutti a casa. Quando sono stati fermati sono apparsi subito agitati. Per terra, nel luogo del controllo, i militari hanno trovato vari involucri contenenti una dose di cocaina, una di hashish e una di marijuana. Nella borsa di una ragazza c'era anche un involucro contenente un'altra dose di cocaina. Sono stati tutti segnalati alla prefettura come assuntori di droga e tutti sanzionati per la violazione del coprifuoco.

