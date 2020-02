Il conto? Ci pensa il cane. Alla cassa si presenta a sorpresa Giò

SENIGALLIA - Cena insolita a La Buga – Jolly pub dove a saldare il conto dei padroni c’ha pensato il cane. Giò, questo è il suo nome, si è presentato alla cassa con una banconota tra i denti. Prima di lasciarla però ha voluto una ricompensa. Un gesto che ha sorpreso Lidio Morbidelli, il titolare. Ovviamente ha accettato lo scambio ma prima ha voluto immortalare il cane con i soldi tra i denti, postando la foto sulla sua pagina Facebook. Ha così scoperto, dai commenti inseriti da altre persone, che Giò è abituato a saldare il conto, lo fa anche in altre attività, sempre dietro ricompensa. «È la prima volta che Giò paga il conto ai propri padroni Mago e Signora da Morro», ha scritto sorpreso Lidio Morbidelli che ha aggiunto «ha voluto il cioccolatino prima di mollare la banconota». Un cane davvero intelligente e furbo, di proprietà di una coppia di Morro d’Alba. Ha infatti capito il meccanismo. Lui porta i soldi e li lascia in cambio di qualcosa di appetitoso. A Morro d’Alba gli esercenti lo conoscono bene e adesso si è fatto conoscere anche a Senigallia. Per lui subito un pieno di like.

