Non ci sono le condizioni: la Campionaria si aggiorna al 2021

SENIGALLIA - Salta anche la fiera Campionaria che dà appuntamento al 2021 con un nuovo evento. Una decisione presa da Cna territoriale di Ancona, titolare dell’iniziativa e da Marche Expo, organizzatrice della manifestazione, in accordo con il Comune. Una scelta ponderata fino all’ultimo e frutto di un serrato confronto con le imprese del territorio.

LEGGI ANCHE:

Pusher in fuga lancia la droga dalla macchina: bloccato e arrestato dai Carabinieri.

«Per organizzare un evento come la Fiera Campionaria e permettere alle imprese di sfruttarne al meglio le potenzialità, è fondamentale un contesto di lavoro e di organizzazione certo e sereno. Queste condizioni ad oggi non ci sono – spiega il direttore Cna Ancona, Massimiliano Santini - Le anticipazioni sul nuovo dpcm in fase di approvazione, che prevedrebbe fra l’altro il prolungamento dello stop alle manifestazioni fieristiche, unite all’ormai certa proroga dello Stato di emergenza fino al 31 ottobre, non creano le condizioni per poter organizzare quest’anno la Campionaria».

L’appuntamento con la Campionaria del 2021 avrà qualcosa di unico: un evento completamente rivisto. «Da questo inverno stiamo portando avanti un lavoro di rilettura della Campionaria – continua Giacomo Mugianesi, segretario Cna Senigallia - Siamo andati all’origine dell’evento, analizzando le sue radici identitarie. La crisi sanitaria, economica e sociale derivante alla pandemia non ha fatto altro che accelerare questo processo e spingerci a pensare ad una nuova fiera Campionaria. Un evento che parta dalla sua primaria ragion d’essere, creare opportunità per le imprese del territorio, ma che faccia i conti con la nuova normalità fatta di artigiani digitali, di persone e non consumatori. Nascerà un nuovo evento per Senigallia e per le Marche». La nuova Campionaria, già in cantiere, porterà ad un totale lavoro di ridefinizione dell’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA