​Condannato ladro seriale: aveva commesso 5 furti a Senigallia nel 2010. I Carabinieri lo arrestano

SENIGALLIA - Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Senigallia hanno arrestato un 44enne, residente a Mondolfo, in esecuzione di una ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, perché resosi responsabile di alcuni reati avvenuti a Senigallia nel 2010.

L’uomo infatti aveva commesso cinque furti ai danni di vari stabilimenti balneari, esercizi pubblici e istituti scolastici di Senigallia, tra i mesi di agosto e novembre 2010. Le indagini svolte dai militari hanno consentito di ricondurre a lui tali episodi delittuosi, pertanto il cittadino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. In sede di giudizio, avendo verificato in maniera certa le responsabilità a carico dell’uomo, è stata emessa nei suoi confronti una sentenza poi divenuta definitiva nei tre gradi di giudizio, relativa ai i furti commessi.

Al termine dell’iter giudiziario la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha emesso una ordinanza di carcerazione che dispone l’arresto dell’uomo e la traduzione in carcere per l’espiazione della pena complessiva pari a 3 anni e 6 mesi di reclusione. I militari di Senigallia lo hanno quindi rintracciato presso la propria abitazione, lo hanno dichiarato in arresto e condotto presso la casa di reclusione di Pesaro-Villa Fastiggi, dove dovrà scontare la pena inflittagli, oltre a pagare una multa di 1000 euro.





