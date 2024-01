Concorso culinario “Ragazzi Speciali”: le tagliatelle di Gino e Marco conquistano la medaglia d'oro

SENIGALLIA - Emozionante e partecipata la terza edizione del Contest Ragazzi Speciali 2024 Regione Marche. Sette studenti speciali, affiancati ognuno da un loro compagno di classe e dagli insegnanti di cucina, si sono sfidati ai fornelli per volare alla finale nazionale. A valutare i ragazzi sono stati: i giudici internazionali di cucina certificati dalla Nazionale Italiana Cuochi, chef Maria Luisa Lovari e chef Debora Fantini, lo chef non vedente Antonio Ciotola presidente nazionale onorario del Dipartimento solidarietà emergenze della Federazione Italiana Cuochi e la dottoressa Ambra Micheletti, agronomo Amap ed esperta in biodiversità. La gara si è svolta questa mattina (mercoledì 24 gennaio 2024) all’IIS A. Panzini di Senigallia con l’adesione di 7 scuole alberghiere marchigiane.

Tema della competizione “Il pescato locale ed un prodotto degli agricoltori custodi(L.R. 03/2003)”. Ogni squadra ha avuto a disposizione 60 minuti di tempo per preparare il piatto e 15 minuti per ripristinare e sanificare la postazione di lavoro.

Il risultato della giuria ha evidenziato in tutti impegno e capacità oggettive.

Le tagliatelle di Gino e Marco conquistano la medaglia d'oro

La decisione della giuria è stata quella di assegnare a tutti la medaglia d’oro (in totale 14 medaglie) e di decretare 1 oro assoluto. L’oro assoluto è stato assegnato all’Alberghiero di Sant’Elpidio a Mare per il piatto “Tagliatella ripiena di ricotta ed agrumi in salsa di alici” degli studenti Gino Tempestilli e Marco Marzicola, accompagnati dal prof. Pierpaolo Piermarini. La sorpresa è stata l’assegnazione di un “Premio Speciale” che la giuria ha voluto assegnare all’alberghiero di Loreto per il piatto “Il cappello del pescatore” degli studenti Camilla Giorgetti e Jacopo Platinetti accompagnati dal prof. Loris Sartini.

A coordinare e presentare il momento dedicato alle premiazioni la giornalista Agnese Testadiferro.

Durante il conviviale è intervenuto in collegamento da remoto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli salutando con grande passione i ragazzi ed i loro insegnanti che con grande impegno li hanno ben preparati. Un saluto particolare del presidente è stato rivolto all’ Unione Regionale Cuochi Marche che «merita appoggio e vicinanza della Regione Marche per l’impegno che mettono nel divulgare quanto di buono appartiene alle biodiversità regionali».

Concorso culinario, hanno aderito 7 scuole

«Il Concorso Culinario dedicato ad alunni con ‘Programmazione Differenziata’ è nato con l’idea di coinvolgere gli istituti alberghieri del territorio regionale Marche: con grande soddisfazione hanno aderito 7 scuole - afferma il prof. Luca Santini Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche e Vice Presidente Area Centro Italia della Federazione Italiana Cuochi. - Come Unione Regionale Cuochi Marche siamo orgogliosi di aver riproposto per il terzo anno la gara sulla scia della precedente edizione che aveva entusiasmato i ragazzi e le loro famiglie. Un momento di incontro e di confronto che siamo certi sia da stimolo e supporto per il futuro di questi studenti speciali»

«Siamo convinti che questi ragazzi rappresentino un valore aggiunto nel mondo del lavoro e siamo orgogliosi che molte realtà marchigiane stanno sviluppando progetti dedicati all’integrazione e alla valorizzazione delle loro abilità» afferma Chef Simone Baleani Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Cuochi.

La giornata è iniziata alle 09:00 con un momento istituzionale di saluto prima e tecnico organizzativo poi a cui hanno preso parte Luca Santini (Presidente Unione Regionale Cuochi Marche), Sabina Piombetti a rappresentare la scuola IIS A. Panzini, Chef Maria Luisa Lovari e Chef Debora Fantini (giudici federali accreditati dalla NIC, Nazionale Italiana Cuochi), Sonia Montesi (coordinatrice Dipartimento Sostegno della scuola alberghiera Panzini di Senigallia), Simone Baleani (Consigliere Nazionale Federazione Italiana Cuochi), Prof. Paolo Piaggesi (presidente Dipartimento Solidarietà Emergenze Marche).

Monsignor Franco Manenti, vescovo di Senigallia ha sottolineato che «inclusività e rete due parole magiche che momenti come quello di oggi tramutano in realtà».

Gli istituti partecipanti

Questi i 7 Istituti Alberghieri delle Marche con i rispettivi partecipanti:

ASCOLI PICENO Prof.Mayra Paoletti e Anna Lori Giandomenico, Gino Tempestilli, Marco Marzicola

PORTO SANT’ELPIDIO Prof.Enrico Maria Rimbano, Endrit Murtezi, Francesco Ciccarelli

LORETO Prof. Loris Sartini e Perrone Francesca, Camilla Giorgetti, Jacopo Platinetti

SENIGALLIA Prof. Massimo Bomprezzi e Teresa Federico, Elisa Rigamonti, Alessio Bigelli

SANT’ELPIDIO A MARE Prof. Pierpaolo Piermarini e Cinzia Mazzaferro,Valentina Lanciotti, Siria Principi

PESARO Prof. Giacomo Santini e Massimo Benvenuti, Francesco Parziale, Marco Costantini

PIOBBICO Prof. Serena Morbidelli e Paolo Tomassini, Luca Carciani da Kemi Afusat